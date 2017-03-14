地價漲 花蓮193縣道拓寬少2公里

立委蕭美琴（左1）公路總局人員會勘193縣道，爭取未拓寬路段納入下階段計畫。(許家寧翻攝)

原預計銜接至花蓮大橋的吉安鄉南濱路拓寬工程，因地價上漲，拓寬路段減少約2公里。(許家寧翻攝)

花蓮縣政府向中央爭取到7.5億元進行拓寬193縣道南段，原預計將20公尺路面拓寬為30公尺，並銜接省道台11線，因近年地價上漲，徵收經費不足，拓寬路段縮短2公里至南海四街路口，立委蕭美琴與公路局今到場會勘，希望剩下路段可納入下階段生活圈道路補助計畫。

花蓮193縣道南濱路段原計畫從17.3K至22.5K拓寬，但地價上漲後，現計畫只到19.84K，等於從原先太平洋公園路段到花蓮大橋，縮短至南海四街路段，整整少了2公里左右，還有不少不知情民眾以為「拓寬怎麼只做一半？」

議員黃振富表示，該路段車速快，車流量大，且為砂石車及東華大學生騎乘機車必經之路，現行計畫拓寬路段預計在明年8月底完工後路幅縮減，恐成為交通瓶頸，衍生行車安全問題，為了民眾安全性考量，強烈要求把未完成的拓寬路段做完。

由於花蓮縣政府17日要將修正案送中央審議，不能在這次計畫拓寬後續路段，蕭美琴表示，將依據相關補助要點，請黨籍議員共同提請縣府盡速辦理南海四街以南先期規劃作業，她也將要求公路局將該段納入下階段的生活圈道路補助計畫。

另外，花蓮大橋枯水期與洪峰期水量變化大，近幾年風災來臨時，暴漲水位常淹至橋墩警戒線，公路局也配合九河局將辦理花蓮大橋第一、二代橋梁抬高、延伸等耐震補強及橋基防洪工程，希望避免颱風時溪水暴漲淹沒橋面，影響行車安全。

(中時)