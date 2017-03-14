脫隊受困峭壁 登山客已順利救出

搜救人員協助劉男順利脫困。（翻攝照片）

一行7人登山隊攀登谷關七雄之一的唐麻丹山，13日下午回程時轉往蝴蝶谷瀑布遊玩，不料57歲劉男脫隊獨自走水路後失聯，搜救人員昨晚發現其受困於峭壁，並協助順利脫困，劉男右腳大拇指撕裂傷，拒絕送醫已自行離去。

(中時)