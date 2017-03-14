錄取率僅2％ 南女黃琬婷錄取密涅瓦大學

台南女中黃琬婷獲得密涅瓦等6所美國大學錄取通知。(曹婷婷攝)

(18:40更新內文)台南女中黃琬婷近日接獲密涅瓦等6所美國大學錄取通知，首選密涅瓦大學錄取率僅2%，比哈佛更低，儘管透過以「特殊選才」途徑申請台大政治系國際關係組，可惜面試未過關，但錄取首選密涅瓦大學，讓她直呼「真不敢相信，我是頂尖的2%。」

2012年成立的密涅瓦大學，一年吸引1萬6000人申請就讀，只錄取300人，錄取率不到2%，錄取率全美最低，這所新興大學標榜「沒有牆的世界大學」，學歷獲得台灣教育部採認，黃琬婷是首位拿著台灣文憑申請進入該校第一人。

從國中養成收看國外影集習慣，累積英語實力，就讀台南女中語文資優班的她，求學過程不曾補習，但打開英語耳朵後，高二成立「高中生看世界」，並透過利用網路修習荷蘭的大學課程，奠定出國求學的念頭。

儘管被台大拒於門外，很隨即接獲美國6所大學錄取通知，她說，內心首選正是密涅瓦，儘管後續還有耶魯大學、北京大學尚未放榜，但她喜悅之情溢於言表。

她說，申請學校包括美國、新加坡、中國大陸，主要就是希望可以接軌國際，家境不富裕的她說，儘管錄取的美國多所大學都願意提供獎學金，但為了一圓進入密涅瓦，她說，會全力爭取獎學金。

密涅瓦課程為4年將遊歷全球7城市，第一年在總部舊金山上課，其餘3年將在阿根廷布宜諾斯艾利斯、德國的柏林、韓國首爾、印度的海得拉巴、英國的倫敦和台灣台北學習，培養學生在不同城市、不同文化的生存能力。

黃琬婷認為，自己跟別人不同處是她敢於追求，像申請密涅瓦不看學業成績，而是透過線上視訊考試，範圍包括創造力、智商等，讀書之外，多方涉獵知識很重要。

(中時)