清水國中學子遙寄明信片 邀親友遊清水10美景
原來家鄉這麼美！為推廣地景文學教育及行銷在地觀光，清水國中14日寫下「小願遊清水」明信片，遙寄給親人及朋友，有人寄給遠方的阿嬤、有人捎給韓國的偶像、還有人寫給辛苦的媽媽，迫不及待邀請他們按圖索驥，來到清水暢遊10大美景。
「2017小願遊清水」明信片一共有8款，透過照片及詩集將清水地景精彩呈現，民眾可依著明信片按圖索驥遊清水10景，登上鰲峰山觀景台俯瞰海線風光、探訪牛罵頭文化園區、體驗五福圳田園樂趣、逛小願市集賞街藝、漫步在高美溼地木棧道。
3年沒見到阿嬤的學生楊心慧，邀請彰化的阿嬤來看看清水的變化，真的不一樣了！迷韓星的林妤宸，用韓文寫下2張明信片遙寄到韓國給偶像，希望他們有機會到台灣清水旅遊；顏以晴則是捎給家中的媽媽，要媽媽走出戶外多多認識家鄉之美。
「2017小願遊清水」由清水小願文化創意協會、清水國中、中港高中攜手合作，社區、學校共同行銷小鎮風光，透過詩歌的創作、鑑賞，培養學生的人文藝術氣息；民眾可到港區藝術中心假日小願市集索取明信片，寄給遠方的親朋好友，邀請更多人來趟清水詩旅。
(中時)
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