台中東山路拓寬收尾 預計5月完工通車
台中市東山路縣道129線拓寬工程，歷時4年已進入收尾階段，預計5月全線完工開放雙向通車；立委江啟臣14日會勘表示，高架橋上不鏽鋼伸縮縫恐因山路蜿蜒及多雨易打滑，並要求裝設彈性護欄加強彎道保護措施。
東山路縣道129線為新社區通往大坑及市區主要聯絡道路，蕃仔城至中興嶺全長2700公尺，道路僅8m－15m且十分蜿蜒影響行車安全，江啟臣爭取進行拓寬，總工程經費13.8億元，由內政部營建署補助73%，台中市府配合款27%。
拓寬工程迄今歷經4年，整體實際進度達92.19%，橋梁部分已全部完工，道路工程完成80.35%，目前近入收尾階段；江啟臣指出，高架橋上不鏽鋼伸縮縫，可能因山路蜿蜒及多雨容易打滑；部分橋面因彎道幅度大，應裝設彈性護欄加強彎道的保護措施，以增加用路人安全。
營建署表示，道路、橋梁工程進度雖如期進行，因水保工程重新鑽探調查及變更設計，計畫尚未通過水保局審查，預計5月全線完工並開放雙向通車。江啟臣表示，便捷的交通環境不僅能行銷在地農產品，更可將新社打造成台中後花園，當地民眾相當期待如期完工。
(中時)
關鍵字：東山路縣道129線拓寬工程、江啟臣、彈性護欄
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