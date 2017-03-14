高雄市政府與國防部合作推動汙水下水道建設
高雄市政府與國防部14日在海軍四海一家簽署「左營基地及旗津營區污水下水道建設推動合作備忘錄」及啟動用戶接管工程計畫，市長陳菊表示，目前高雄市汙水下水道用戶接管普及率約40%，市府將持續推動汙水下水道用戶接管，大幅度改善市民居家環境品質。
陳菊說，左營軍區面積達587公頃，汙水尚未納管，而基地內建築物及士官兵眾多，將汙水納入高雄市推動之汙水接管計畫，不僅減少河川汙染、改善軍區環境衛生，同時避免國軍在訓練基地受病媒蚊滋生傳染，確保國軍弟兄體力與戰力。
陳菊也感謝國防部編列經費12億4千萬元，配合市府汙水納管政策，今日備忘錄簽署具有歷史意義，盼與軍方有更多合作。
高雄市自68年推動汙水下水道建設迄今，普及率已達40%，包括愛河、後勁溪等河川水質皆有大幅提升，而楠梓地區自民國92年起優先推動「高雄市楠梓污水下水道系統BOT計劃」，目前用戶普及率已達42.13%，預計在115年完成楠梓區全部用戶接管。
(中時)
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