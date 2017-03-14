台水北水爭議協商無共識 下週續談
水利署今日針對台灣自來水公司和台北市自來水事業處買水糾紛進行協調，不過3方並未達成共識，水利署副署長王藝峰表示，這次3方就各自提出方案交換意見，並帶回討論，希望能在月底前達成共識。
王藝峰認為，今日協商會議氣氛融洽，3方也達成共識要優先確保民生用水，同時維繫同業關係，讓兩邊都可以獲利。就目前協商結果，台水仍會向北水購買已處理過的清水。
台水發言人武經文表示，這次協調主要的分歧還是在購買單價上，如果水情持續不佳，會影響台水盈餘，但是雙方差距有縮小，台水方面會朝至少收支可以打平的方向努力。
至於台水未來是否會直接向北水購買未經處理的原水，王藝峰認為，夠買原水需要另外鋪設管線，現階段的討論還是以直接以清水交易為主。武經文補充，夠買原水部分未來再討論，將先針對較急迫的購買清水部分與北水協商。
媒體日前報導，台水向北水購買的清水，加上供銷成本後每度逾11至13元，高於平均水價1至3元，台水負擔承重。對此，北水方面表示目前賣給台水價格每度平均在5.2至5.9之間，其實已是低於平均水價。
至於未來購買單價是否調整，3方皆不願表態，僅表示會帶回內部討論，預計下週會再次開會協商。
王藝峰指出，現在仍在技術幕僚協商階段。北水希望漲價是希望反應板新二期工程、直潭淨水廠擴建成本，因為這些工程是為了向台水供水而建。不過王藝峰樂觀的說，雙方雖然有營運成本考量，但是也同意以配合區域水資源調度為優先，希望3方能達成共識。
(工商)
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