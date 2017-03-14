遇警盤查手直發抖 毒犯露餡被逮
嘉義市北興派出所所長羅吉雄、警員林毓晨於日前執行加強轄區巡邏勤務時，發現1名男子騎機車交通違規，員警見狀隨即上前將機車攔停，一查發現男子有多次施用毒品的紀錄，且雙方對話過程中，男子眼神閃爍，雙手還不停發抖，神情顯得十分緊張，員警直覺他有所隱瞞，經男子同意，請他將隨身攜帶的物品拿出來搜查，果然就在手提包菸盒內查獲二級毒品安非他命1小包及安非他命玻璃球吸食器，當場將人帶回，並依違反毒品危害防制條例罪移送嘉義地檢署偵辦。
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(中時)
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