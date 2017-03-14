南投縣擬不實施一例一休 勞動部：被雷打到

《勞基法》修改後爭議不斷，南投縣長林明溱提出不施行的想法，讓勞團大喊荒唐，痛批如果地方不遵守法規以致勞工權益受損，將到監察院進行告發瀆職，勞動部主任秘書陳明仁更脫口而出，「被雷打到啊，南投有什麼好講」。

高教工會研究員陳柏謙指出，現在一直有資方的聲音說，《勞基法》一例一休阻止勞工加班，沒有彈性，但事實上，一例一休並非讓勞工無法加班，而是讓休息日加班的費用增加，彈性一直都存在，重點只是成本增加。

陳柏謙說，勞團曾計算過，人事成本基本上只佔整體公司成本的2~3成，就算所有勞工都受影響，公司總成本不會超過一半，真正影響有限。去年《勞基法》修法期間，所有工商團體都不斷呼籲盡快修法通過，現在又說要廢掉，那是不是應該要換回7天國假？

「簡直匪夷所思！」台灣勞工陣線秘書長孫友聯批評，中央法規地方要落實，怎會片面認為可以不遵從，且許多以觀光為主的縣市父母官，更應該要支持《勞基法》讓更多人休息，才更有觀光商機，如果有縣市片面不執行法規，導致勞工權益受損，絕對會到監察院進行告發。

勞動部主任秘書陳明仁表示，《勞基法》雖適用各行業，但有些極端案例，應該針對各行業別的特性分門別類，像是在施行細則裡面處理，有些屬於行業別，用函示方式解決，甚至做個別產業輔導。

勞動條件及就業平等司長謝倩蒨補充，每個月人民陳情的信件高達2千多件，有很多問題其實不見得與此次修法有關，勞工如果認為權益沒受到維護，可以透過工會協助，或經由個案調解、仲裁，勞動部接獲申訴，也會積極介入處理。

(中時)