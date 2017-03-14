經濟部補助 南庄鄉111戶年底有自來水

南庄鄉南江村10至20鄰居民長期沒有自來水，多半接山泉水使用，縣府與鄉公所積極爭取，獲經濟部核定列入無自來水地區供水改善計畫，自來水公司第3區管理處今天在南江村召開供水工程說明會。

第3區管理處長葉陳萼說明，南江供水延管工程中，機電工程已開工，配水池工程已函送簡易水保計畫送縣府審查，管線工程包括南江橋起沿124線埋管及通到各聚落的支線長達6公里，待縣府核發路權後即可施作，延管後可提供南江村10至20鄰、約111戶人家穩定充沛的自來水。

苗栗縣自來水普及率僅80.66%，遠低於全國的92%，在全國排名倒數第3名，縣長徐耀昌與立委徐志榮關注縣內偏鄉無自來水使用問題，積極向經濟部水利署爭取，希望3年內讓全縣自來水普及率能提升至90%以上。

徐耀昌表示，感謝自來水公司努力進行供水延管埋設工程，施工期間若對居民造成不便，也請多加體諒，完工後可改善民生及活化當地經濟，對於南庄發展慢城觀光也有很大助益。

(中時)