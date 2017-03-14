「華信航空 假人挑戰」 團隊演出挑戰成功
華信航空別出心裁，特別製作目前最夯的「假人挑戰」影片，由華信航空全員及旅客共同演出。
華信航空黃尤欗說，影片主題為華信航空各單位人員工作的一天，包括機場櫃台旅客報到、空服組員報到任務提示、機務人員作飛行前檢查以確保每一趟飛行安全、機場勤務人員在機坪帥氣工作、旅客快樂登機、機艙內機長及空服員歡迎旅客登機。
影片最後在華信企業總部拍攝，由華信航空董事長謝世謙與總經理韓梁中宣佈「華信航空 假人挑戰 成功」。
黃尤欗指出，這是第一次動員華信團隊及旅客共同演出，拍攝過程充滿驚喜和感動。Action指令一下，全公司上上下下、每個單位每個同仁，發揮最大團隊精神，個個都化身為最佳男女主角，完全投入、不計形象的演出，充滿創意，入戲的精彩表演，非常令人驚艷。
「華信航空假人挑戰」影片於14日晚上華信航空中部地區春酒餐會中播出。華信團隊、全員投入演出，特別感謝搭機旅客，與我們共同成功完成假人挑戰。
(中時)
關鍵字：華信航空
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