爭議黃岩島 陸要建環境監測站
中共海南省三沙市委書記、市長肖（蕭）杰近日說，他們將會繼續推進包括黃岩島的環境監測站前期工作。
在南海問題上，黃岩島主權曾是大陸和菲律賓之間的爭議焦點，菲律賓和美國都十分關注北京方面會否在黃岩島「吹填」建島。
大陸南海網今天刊登了對蕭杰的專訪。
身兼全國人大代表的蕭杰說，三沙自2012年7月設市以來，領會北京中央戰略意圖，全面貫徹落實中共總書記習近平的重要指示精神，全面推進政權建設、基礎設施建設和軍民融合式發展等。
被問到今後還會有那些新舉措，他說，今年內，三沙在生態環境保護方面主要有三個方面措施，其中包括「繼續推進西沙北礁、浪花礁、華光礁、玉琢礁、磐石嶼和中沙黃岩島環境監測站前期工作」。
曾有大陸專家指出，美方最關注北京方面會否在黃岩島建立軍事基地，一旦建立，將會與解放軍在海南現有的基地相呼應，形成對整個南海的三角形軍事包圍圈。1040314
(中央社)
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