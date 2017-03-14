綁架台遊客張安薇的菲恐怖分子槍戰伏法

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菲律賓一名涉嫌於2013年綁架台灣旅客張安薇的恐怖組織小頭目，今天上午在菲國南部遭軍警擊斃。

菲律賓西民答那峨島軍區發言人佩丁萊（Joanne Petinglay）在一份報告中說，軍警聯合小組上午8時35分在塔威塔威省（Tawi-tawi）席湯凱鎮（Sitangkai）緝拿恐怖分子哈山（Butchoy Hassan），哈山拒捕被擊斃。

哈山現年48歲，外號「小黑」，是恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的小頭目，被指涉及多宗綁架案件，包括台灣人張安薇綁架案。

2013年11月15日，一群武裝分子闖入沙巴（Sabah）東岸仙本那（Semporna）外海邦邦島（Pom Pom）度假村，台灣遊客張安薇被架上快艇押到菲國南部叢林，同行的台灣人許立民在過程中不幸遭到殺害。

張安薇經家人繳付贖金，以及中華民國駐菲代表處與台灣有力人士的努力營救下，於1個月後平安獲釋，當時創下外籍人質最快獲釋的紀錄。

佩丁萊說，執法人員在哈山的住所查獲1枝M16突擊步槍、5艘快艇以及數台船用推進器。

她並稱，哈山利用分得的贖金從事毒品交易，並購買快艇等犯罪工具。

塔威塔威是一個群島省分，位於菲國西南隅，與沙巴毗鄰，是阿布沙耶夫分子活躍的地區之一，這群恐怖分子不時從事跨海綁架活動，藉以籌措資金。

由於阿布沙耶夫分子於2月下旬又將一名德籍人質斬首，菲律賓軍方目前正全力執行掃蕩行動，菲軍方參謀總長安紐（Eduardo Ano）矢言在今年上半年以前瓦解阿布沙伊夫勢力。1060314

(中央社)