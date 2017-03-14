陳光復任內首位政務官 許文喨退休

我要評比

澎湖縣政府教育處長許文喨在完成階段性任務後，今天退休，這也是縣長陳光復上任後首任進用的政務官，特別致贈「懋績長留」獎牌，表彰在一年半任內對襄助縣政的卓越貢獻。

許文喨擔任公職長達40餘年，以環保局長退休，澎湖縣長陳光復上任後，在104年9月再度網羅，以政務官名義出任縣府教育處長一職，當時即言明為期一年半，今天卸下公職。

許文喨在擔任處長期間，先後完成小型學校裁併、降低離島代理教師比率及向體育署爭取經費，完成綜合體育館規劃設計發包等多項重要任務，表現傑出亮眼，甚獲倚重及肯定。

新任教育處長由澎湖文澳國小校長葉子超出任，今天完成接上任，曾在大池國小校長任內首創海洋小學和研發相關理論架構、課程教材、教法及評量，深受各界好評。1060314

(中央社)