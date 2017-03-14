南韓檢方：最快可能本週訊問朴槿惠
南韓檢察官今天表示，明天將通知前總統朴槿惠傳訊日期，最快可能於本週讓她以嫌疑人身分到案接受調查。
南韓聯合新聞通訊社報導，官員表示，檢方將單方面向朴槿惠通知傳訊日期安排，並未就此與朴槿惠方面進行協調。
一名官員表示，特檢組於審閱相關調查記錄後，將決定訊問日期。
官員說，特檢組將通知朴槿惠何時應該接受訊問，「我們也將決定方式」。若朴槿惠再次拒絕接受傳訊，官員並未透露將採取何種措施。
法新社報導，南韓首爾中央地方檢察廳發言人說：「我們明天將決定何時傳喚前總統朴槿惠，並且會通知她。」他還說：「將以嫌疑人身分將她傳喚到案。」
他說，目前還未決定要朴槿惠私下到檢察官辦公室，還是在電視攝影機和攝影師面前公開受訊。
南韓憲法法院上週罷免身陷貪汙醜聞的朴槿惠，拔除她的總統刑事豁免權。
南韓綜合有線電視台「TV朝鮮」也以新聞速報報導，10日被憲法法院通過彈劾下台的朴槿惠，最快可能於本週內到案接受檢察機構調查。
報導指出，由於朴槿惠被罷免而成為一介平民，若不接受檢方傳訊，甚至有可能被檢方拘捕調查。1060314
(中央社)
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