一直等不到綠燈 原來號誌被男子破壞

我要評比

彰化縣花壇鄉及彰化市多個路口的交通號誌，昨天下午直到今天上午，號誌都呈現紅燈，警方查出原來是1名男子破壞號誌。

警方指出，破壞號誌的這名黃姓男子，精神狀況不穩定，已有多次被拘留的紀錄，也讓員警傷透腦筋。

彰化市、花壇鄉以及員林市等鄉鎮的多個路口，從昨天下午開始，路口號誌先後都變成紅燈，交通因此受到影響，多個路段出現塞車，許多機車騎士以及駕駛人都感到疑惑，不解為何紅綠燈突然故障。

後來有民眾打110報案指稱，有1名男子正在破壞交通號誌箱，員警獲報前往逮捕正在破壞號誌箱的黃姓男子，將黃男帶回訊問，依違反社維法進行裁處，讓黃男離開派出所，沒想到黃男晚上又在花壇鄉破壞路口號誌。

警方指出，黃姓男子不僅曾在彰化市、花壇鄉以及員林市破壞號誌，先前也曾在溪湖鎮破壞號誌，被員警帶回裁處後，離開派出所後又再犯，對於男子的行為，他們也很傷腦筋。1060314

(中央社)