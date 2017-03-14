視察治水工程 賴清德：要一棒接一棒
台南市長賴清德今天下午視察後壁區菁寮排水整治情形時表示，地方經費有限，每一分錢都是市民的血汗錢，必定用在該用的地方，未來的市長與立委可以繼續推動，一棒接一棒。
賴清德下午會同議長賴美惠、市議員李退之及市府水利局長彭紹博、後壁區公所及當地里長視察「後壁區菁寮排水（菁長橋段）應急工程」。賴清德表示，治水等基礎建設改善，是市政最優先的工作。
他說，後壁區的治水工作，市府在民國100年到105年投入新台幣10億元；如果依照過去提供議員工程分配款的方式，將會分散經費，無法集中。每一分錢都是市民的稅金與血汗錢，經費有限，必定要用在該用的地方，因此並非站在議會的對立面，而是用制度來解決種種問題。
賴清德表示，基礎建設的問題沒有解決，其他都是空談；應該先解決問題，未來的市長與立委就可以繼續推動與爭取經費，一棒接一棒。
他說，另外，包括總圖書館、學校與37區圖書館改善、國家圖書館南部分館、亞太棒球訓練中心、會展中心、中研院南部院區、綠能科學城、國際影視專區、鐵路地下化、先進運輸捷運等，每一個建設都很重要；但有優先順序之別，在有計劃的推動下，台南市未來將會脫胎換骨。1060314
(中央社)
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