九昱講座 陳辭修分享每日一句正能量
「正能量可以來自他人，可以來自環境，但最重要的，是來自於你自己」， 跨領域的多元作家陳辭修應財團法人九昱文教基金會邀請，15日在國立台灣圖書館以「每日一句正能量」為主題，分享如何喚醒正能量。
陳辭修是國立交通大學科技管理所博士，現任生技公司總經理、台北醫學大學兼任助理教授、職訓局3C共通核心職能講師和更生保護會台北分會委員等職，經歷豐富多層面。
陳辭修的專長領域為危機管理、心理諮商、中藥現代化等。著作有「做，就對了！」、「衝突危機管理」、「每日一句正能量」。
九昱文教基金會是知名企業九昱建設集團所創立，秉持企業回饋社會的心意，多年來在偏鄉默默行善，辦理公益活動，低調幫助清貧民眾。今年持續與國立台灣圖書館合辦多場講座，陳辭修15日下午2時至4時在新北市的國立台灣圖書館4045室，以「每日一句正能量」為主題，分享如何喚醒正能量，歡迎民眾聆聽。1060314
(中央社)
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