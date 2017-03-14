印度廢提款金額限制 物價持續上揚

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在印度總理莫迪去年底宣布廢大鈔並限制提領現金額度後，今天正式解除提領現金限制。專家認為，應不會出現廢鈔之後短缺現金狀況，但印度物價持續上揚中。

根據印度官方今天公布的報告，印度今年2月的批發價格受食品和燃料價格上漲影響，已經比去年同期上漲6.55%。

先前路透調查報導經濟專家的預測認為，印度2月批發價格上漲5.9%。

印度官方先前也發出警告，在解除現金提領限制後，必須關心通貨膨脹再起的問題。

在經歷連假後，印度各地銀行上午正式開張，印度政府先前因廢除大鈔導致鈔票供給不足，而限制提款金額的命令，正式在今天廢除。

根據官方數據，法定貨幣供給量已經達到1580億美元，多數發行的是500盧比和2000盧比新鈔。

因此，銀行業者和專家都認為，印度政府解除現金提領限制後，不會再度出現去年廢大鈔政策之後的現金荒問題。

專家指出，由於新貨幣供給充足，目前已經看不到街頭有人在銀行自動提款機前大排長龍但領不到現金的情形。1060314

(中央社)