台鐵出軌案 監院通過糾正要求改善

台鐵莒光號、自強號去年在花東路段發生出軌事故，監察院交通及採購委員會今天通過監察委員林雅鋒、尹祚芊的調查報告與糾正案，糾正台鐵局，並要求檢討改善人力不足等問題。

監委表示，台鐵局去年6月4日夜間執行富里-東竹站間鐵道軌枕抽換及方向整正作業，並未確實夯實道碴，又未警覺日間高溫持續升高，應加強監視軌道穩定狀況，後又因相關人員錯失路線異常通報的應變處置，導致施工擾動的路線，因伴隨日間鋼軌溫度升高，數十列次車輛車速車軸重量輾壓，逐漸加大該路段鬆動及軌道不整範圍，造成鋼軌挫屈，發生列車計6節車廂出軌事故，有重大違失。

監委指出，台鐵局為改善富源北二平交道路面高度及線形問題，長期以來逕由道班人員憑其施工經驗判斷辦理，未擬定施工計畫，以致道班人員執行去年6月22日富源北二平交道降道工程時，涉犯未按規定事先申請列車慢行、未確實夯實道碴及僅憑其施工經驗將線形整平拉順等違失，且未記取上次列車出軌教訓，加強監視軌道狀況，導致列車出軌再次發生，造成2名乘客受傷，違失情節重大。

監委認為，兩次養護及整修作業不佳，施作完成後的檢查也未盡周延，事後又均缺乏適當應變處置作為，無法確實監督改善，導致相同違失重複發生，嚴重危及鐵路行車安全，明顯失職。

監委林雅鋒及尹祚芊要求台鐵局，以往於日間進行路線養護作業，現行整修作業雖多半改在夜間時段執行，在酷暑時期施作仍應按相關規定特別注意軌道狀況，但台鐵局至今未因應極端氣候變化適時檢討修正規定，相關作業仍草率未盡周延。

監委說，台鐵局未正視人力不足及斷層問題，以致兩起出軌事件，27名工作人員中，一半以上資歷未滿3年，花東地區無法落實人力在地化及技術人力養成，不重視道班人員夜間工作的沉重壓力及風險，肇致內部士氣低落，嚴重危及台鐵永續經營及鐵路行車安全，待深入檢討與改善。1060314

(中央社)