美陸軍用3D列印機造槍彈 稱為「藍波」
以後軍隊的後勤可能輸送的不是槍炮與彈藥，而是金屬原材料。美國陸軍裝備研究開發中心上周宣布，他們成功的利用3D列印機製出了具有完成功能的榴彈發射器與炮彈，並且成功射擊。
美國福斯新聞網(FoxNews)報導，這個榴彈發射器的3D製作計畫，被稱為「快速製造彈道軍品」(Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance)，簡稱「藍波」(RAMBO)，也就是1980年代的銀幕英雄，在電影中藍波經常利用手邊工具製作土製武器以襲擊敵人。
「藍波」榴彈發射器全部組件有50個，除彈簧和固定套件之外，其他所有部件均使用3D打印製造。然而並不是只有一種3D列印機就能完成，不同部分的組件強度與材質不同，因此也是使用不同的材料和列印技術製造；炮管和接收器使用直接的雷射燒熔金屬的工藝法（DMLS），原材料是鋁，而觸發器和撞針的材料是合金鋼。
在以往，製作這種複製零件的武器，需要先製作原型，光是原型就要花費幾個月，之後大量製造的生產線又要再花一段時間。如今只要圖紙完成，3D列印機就可以依照圖紙來製作相關零件，再經過組裝即可完成。平均製作零件僅需70小時，再花5小時在後期製作與組裝就形成一台原型。
除了榴彈發射器本體，現在3D列印機還能製作彈藥，目前研究人員已經能夠造出40公釐的訓練彈，當然不包括推進藥和底火，這與配方有關，也與法令有關。
現在武器實測部門正在評估「藍波」榴彈發射器的性能與耐用程度，初步測試顯示，「藍波」所發射的槍榴彈速度與一般品有點不同，不過這是可以靠製作步驟來修正。更重要的就是耐用程度，「藍波」的抗磨損能力和高溫耐受度，還需要一段時間來評估，才知道3D金屬列印的效果與傳統製法有無差別。
(中時電子報)
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