畢業生植樹埋時空膠囊，童言童語：戴毛帽才不會冷

學童們種下迷迭香，小心澆水呵護，希望它快快長大。（黃力勉攝）

「它要在這裡6年，會冷，我要幫它戴毛帽！」林務局關山工作站今天在海端國小舉辦植樹活動，幼兒園及國小的畢業班，還分別埋下寫下未來的心願的時空膠囊，大家相約6年後再挖出，幼兒園的張加艾還拿出毛帽為時空膠囊戴上，為它保暖。

關山工作站舉辦「海誓山盟，端看六年」校園植樹活動，邀請海端國小的畢業生近30人參加，畢業生們種下一株株迷迭香、薰衣草、桂花、七里香和青剛櫟，其中青剛櫟樹下還埋藏著畢業生們的心願。

「我國小畢業要前三名！」「我要到美國迪士尼玩！」「我以後要當棒球選手！」幼兒園與國小畢業生各自寫下自己6年後的目標，幼兒園學童不會寫字，就用繪畫、注音寫下心願，相約國小畢業後再挖出時空膠囊，國小畢業生則相約高中畢業後，回到母校再聚首，挖出時空膠囊看誰已經達成目標。

「我們6年後會不會找不到時空膠囊？」許多學童擔心經過6年的時空變遷，時空膠囊埋的位置會不會找不到，不過關山工作站主任葉明璋強調，已經將埋藏的位置以衛星定位標出座標，不用擔心找不到。

(中時)