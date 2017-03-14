響應澎湖縣2017景觀再造 警察局推動環境清潔日

我要評比

澎湖縣政府警察局為響應澎湖縣2017景觀再造，每月實施「環境清潔日」活動，從公部門做起，全體總動員擴大整理辦公環境，共同提升機關良好環境及辦公品質，並將環境清潔觀念深植每位團隊成員，讓環境整潔活動推廣成日常生活運動。

澎湖縣警察局透過所屬單位員工，以規劃責任區及分工方式，積極參與環境清潔工作，共同消除髒亂地點及加強孳生源清除，減少病媒孳生，並推動垃圾分類，落實資源回收，以響應垃圾強制分類政策。

澎湖縣警察局表示，配合推動本縣「環境清潔日」的目標，是以全面整合推動環境整潔美化，藉活動發動所屬各單位全面清掃內外，養成全年保持整潔習慣，促成環境美化及維護全體員警身心健康，以提升整體環境品質。

(中時)