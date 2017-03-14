張廖萬堅會勘逢甲商圈9里，解決電線桿林立颱風停電地雷區

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立委張廖萬堅（右） 14日與台電、市府會勘逢甲商圈周邊9個里，爭取電纜地下化，避免每遇颱風就停電。（盧金足攝）

立委張廖萬堅（右）表示，與台電討論變電箱設置問題，期望真正有效解決每逢颱風就停電和用電不足問題。（盧金足攝）

逢甲商圈是知名旅遊景點，但電線桿林立，不只未地下化，颱風還屢遭樹枝及強風拉扯斷線，造成大停電，立委張廖萬堅14日與台電、市府展開9個里馬拉松式勘查，台電14日表示，將對常跳電區域增加供電量，變電箱設置里長及里民同意即可地下化，徹底解決問題。

張廖萬堅與台電、市府到逢甲商圈的上安里、上德里、逢福里、逢甲里、上石里、至善里、西平里、西安里及西墩里等9里進行電纜地下化可行會勘。

「逢甲地區一遇颱風就停電，供電也常不足，夜市做生意的都跳腳！」張廖萬堅說，逢甲地區為觀光夜市，還有多所學校，帶來商機和人潮，但周遭傳統社區因早期設計的電線桿林立，樹枝常不堪強風拉扯而斷線停電。

此外，部分區域因變電箱供電不足引起跳電，民眾抱怨逢甲商圈變成停電頻繁的地雷區，里長希望建設局管線科、建設局公園管理科、經發局公用事業科，及台電協調變電箱設置問題，解決長期用電問題。

「部分區域早已有管路配置，但礙於變電箱設置點，以致管線遲無法埋設」，張廖萬堅會勘發現，9個里當中以逢甲里的逢甲商圈問題最嚴重，西屯路2段道路狹窄加上店家林立，建置變電箱地點不多，決議採漸進式分段進行，全面電纜地下化。

張廖萬堅說，每年只要颱風一來，他和服務處助理就忙翻，不停接獲民眾反映停電問題，且都分布在逢甲商圈周遭；經過這次實地會勘，和台電人員討論變電箱設置問題，期望能夠真正有效解決每逢颱風就停電和用電不足問題。

台電台中區營業處設計組經理江豪表示，逢甲商圈店家多，人口增加，用電量激增，早期規畫不敷使用，將對常跳電區域增加供電量，變電箱設置經里長及里民同意即能設置。

(中時)