澎湖生活博物館週年慶 系列活動4月初登場

澎湖生活博物館將要過生日了，在這個美麗的日子，澎湖縣文化局配合館慶及兒童節在生博館特別規劃了一系列的活動，歡迎民眾踴躍前往參加。

系列活動如下：

4月1日上午10：00-12：00越式春捲體驗營，清明節是國人慎終追遠與孝思情懷祭拜的節日，有關應景食品如潤餅又稱「春捲」，分別有越式與台式，透過春捲之製作體驗懷古朔今，此活動需事先報名，3月20日起於澎湖生活博物館賣店現場報名；4月3日至4日每日上午10時至12時，下午2時至4時30分澎博同樂會，活動內容有(一)球來好運來(二)快樂猜一猜(三)你答我捏(四)命運輪盤轉轉樂，採取闖關制。

4月3日館慶當日購票入館前100名，即可獲贈精美紀念品乙件，4月4日星期二配合兒童節生博館正常開館，優惠12歲以下兒童免費入館參觀，含陪同大人一名，館慶內容豐富多元，是四月連續假期中，適合民眾休閒的最佳選擇。

期望透過各項活動的參與，讓民眾更深入了解文化保存及活化，還有先民生活的智慧及在地生活文化傳承的重要；文化局所規劃的除活動體驗外，還準備精美禮物送給參加民眾，請把握機會，歡迎民眾歡喜來參加澎博同學會。

(中時)