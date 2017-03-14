中市府擬設住宅發展工程處 專責社會住宅業務
為減輕市民居住上的經濟壓力，台中市政府積極推動8年1萬戶只租不售的社會住宅政策，並規劃今年7月1日成立「住宅發展工程處」，專責推動社會住宅興辦及住宅相關業務。
市府都發局表示，因住宅發展工程處組織章程及人員編制去年年底才完成審核，因此今年追加約4760萬元組織預算，希望議會支持。
都發局長王俊傑說，市府提出4年5000戶、8年1萬戶的社會住宅興辦目標，採取包含政府自建、公有建物轉型、包租代管、容積獎勵及促進民間參與等多元方式興辦社會住宅，而為讓社會住宅能有長遠且專款專用興辦財源，市府已於今年元旦起成立住宅基金。
但因社會住宅興辦能量所需龐大，而且包括選址、用地取得、規劃設計、施工及營運管理等一連串建築物生命週期，需有一專責行政機關全盤統籌負責，才能達成地段好、建物好、機能好及租金公道「三好一公道」的興辦成效，因此市府再規劃於今年7月1日成立住宅發展工程處，專責推動社會住宅興辦業務。
未來住宅發展工程處規劃以該局住宅管理科、廣告物管理科為基礎，再加入單位層級提升後的擴增人力，除負責推動社會住宅興辦外，同時也將住宅年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、辦理住宅補貼、公寓大廈事務管理等納入該處的業務範疇，以達整合住宅政策一條鞭成效。
都發局表示，由於去年12月市府才完成住宅發展工程處組織章程及人員編制的審核作業，因此今年追加預算4760萬1000元，以支應該處成立所需及推動住宅業務，盼議會支持，以專責組織架構推動社會住宅，並提升整體居住環境。
(中時)
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