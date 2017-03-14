橡皮筋＋塑膠繩 奇美護士花小錢自製復健夯品

就是這一條！奇美護理部5A骨科病房護理師示範如何做出「彈性懸吊帶」。（曹婷婷攝）

「彈性懸吊帶」可當復健使用，也能當居家健身肌耐力訓練。（曹婷婷攝）

奇美醫學中心護理部發現不少接受肩部關節鏡手術患者，進行復健會抱怨疼痛或無聊，成效緩慢，為協助患者復健，一群醫護發揮巧思，結合愛健身的興趣，集思廣益研發出以橡皮筋、塑膠繩等簡單材料做成的「彈性懸吊帶」，效果出奇地好。

護理長李怡珍說，這款復健利器做法簡單、而且比起坊間彈力帶要價300元，幾乎花不了什麼錢，收集便當剩下橡皮筋，加上沒有彈性的繩子即可製作，做法是以每8條橡皮筋為1組，將5組橡皮筋用塑膠繩連結後，就是一條實用的「彈性懸吊帶」。

奇美醫學中心統計，自從使用彈性懸吊帶，病患復健成果顯著，平均關節運動角度增加15%以上，滿意度甚至達100%，蔡瑋芬說，除了輔助術後做復健運動之外，亦可輔助肌力訓練，紓解肩頸壓力。

(中時)