原民背污名要求道歉 林務局允諾協尋根

原住民要求轉型正義，今天與林務局對談時要求道歉。林務局長林華慶表示，未來會朝共管方向努力，不再重演過去撼事；未來如果要恢復祖居地尋根，林務局都會全力協助。

原轉小教室表示，雖然林務局去年8月公布原住民採取傳統領域土地森林產物管理規則，讓原住民族可以在傳統領域範圍內進行採集，但是申請、核准、造冊等程序規定，仍然採取「上對下」管制不對等的關係。

原住民歌手巴奈指出，民國66年起林務局進行4500公頃的造林工作，但都只有單一樹種；動保團體跟學者在立法院召開記者會，批評原民狩獵活動禍害動物，他說，山林是被林務局弄壞的，原住民長久以來背負台灣社會的污名，如果林務局不道歉，以後還會再來。

稍後林華慶進行回覆，但回覆未結束，歌手巴奈已經離開會場。前原民台台長馬耀比吼表示，因為巴奈沒有收到應有的道歉，所以這場對談都不會再走進會場。

林華慶表示，早期政府對森林資源很大規模利用，有其社會經濟背景，當時的台灣不只是森林，包括海岸、原住民所住的山區等環境都付出代價。去年蔡英文總統也向原住民道歉，他表示未來會跟原住民朋友跟部落合作，扭轉過去忽略原住民權益的情勢，讓山林資源回歸到最高、永續的智慧做管理。

原轉小教室代表中，許多位從台糖土地、大農大富、森林遊樂園區等各類問題，以及過去砍伐的天然林政策，皆要求林務局對過去的政策正式道歉；包括森林遊樂園展示的部分，應該要公開真相，到底過去政府砍伐多少林木。

林華慶表示，回歸當時的時空環境，其實台灣並沒有工商業的發展，只有發展天然資源，包括環境跟原住民都被忽略，未來會努力讓過去的憾事不再發生。

林務局森林企劃組組長張岱則指出，民國80年後已不再伐採天然林，先前砍伐的27萬公頃，目前已經完成造林25萬公頃。

有關恢復祖居地的需求，林務局也承諾，未來原住民族有尋根、或是保留部落等需求，都可以提出，將由林務局專案處理。1060314

(中央社)