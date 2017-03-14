陰間使者李棟旭 台灣見面會延期至7月

在韓劇「鬼怪」飾演「陰間使者」的韓星李棟旭，原定要在4月3日來台舉辦台灣粉絲見面會，主辦單位今天宣布，見面會變更至7月23日在台北國際會議中心舉辦。

李棟旭在韓劇「鬼怪」和孔劉逗趣的互動，吸引大票女粉絲，原定李棟旭要在4月來台舉辦粉絲見面會，今天主辦單位宣布延期至7月23日，主辦單位寶輝娛樂表示，這為了提供更好的舞台與場地規格。

寶輝娛樂指出，台北國際會議中心至今已多次舉辦國內外知名藝人的粉絲見面會，是一個近3000人規模的全沙發式座位的場館，希望能因此更大滿足粉絲們的需求。在與韓方進行討論後，李棟旭台灣粉絲見面會場館將升級至台北國際會議中心，並延期至7月23日舉辦。

寶輝娛樂也承諾，將會準備更好的舞台設備及表演內容回報給粉絲，並對粉絲及所有關注的朋友們致上十二萬分的歉意，懇請粉絲們能夠諒解。

對於已購票民眾相關轉場與退票票務問題，將透過寶輝娛樂粉絲專頁公告（https://www.facebook.com/twbestshine）。

李棟旭所主演的「鬼怪」將於7月份在台灣播出，同時也將與網路平台愛奇藝合作，預計在8月份開始免費播放，轉場及相關票務資訊將於3月20日公布於寶輝娛樂粉絲專頁公告。1060314

(中央社)