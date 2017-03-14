溫馨情人節 植物人靠輪椅和妻子跳舞

40歲的軍任去年車禍成了植物人，安置在創世基金會屏東分院，創世今天安排1場舞會，由屏東大學國標舞社學生推著軍任的輪椅，讓他在情人節跟心愛的印尼籍妻子蓮花跳1支舞。

軍任與妻子唐蓮花結婚6年，有個可愛的女兒，1年前的車禍，他成了植物人，重大劇變使家中經濟陷入困境，去年4月創世到宅團隊至軍任家指導蓮花照護技巧，同年11月，創世屏東院安排軍任入住安養院，讓蓮花能工作有收入養家。

蓮花因為思念先生，每個星期的休假，從屏東枋寮鄉搭公車轉火車到創世屏東院與軍任聊天，為他做關節運動，軍任無法以言語回覆，但眼神的交流、十指的緊扣，常讓創世的社工看了好感動。

今天的舞會，創世特地為軍任穿上西裝，蓮花說，除了結婚當天，她就沒有再看過軍任穿西裝，去年他們才租地說要一起種芒果，沒想到會發生意外，這是他倆跳的第1支舞，她深信軍任會為了實現與她的承諾甦醒。

創世屏東院院長林艾樺說，屏東很多像蓮花這樣一肩扛起一家之計的植物人家屬，創世感謝社會大眾一起關懷清寒植物人，屏東因資源匱乏，盼各界加入關懷的行列，幫助植物人家庭度過難關。1060314

(中央社)