溫馨情人節 植物人靠輪椅和妻子跳舞
40歲的軍任去年車禍成了植物人，安置在創世基金會屏東分院，創世今天安排1場舞會，由屏東大學國標舞社學生推著軍任的輪椅，讓他在情人節跟心愛的印尼籍妻子蓮花跳1支舞。
軍任與妻子唐蓮花結婚6年，有個可愛的女兒，1年前的車禍，他成了植物人，重大劇變使家中經濟陷入困境，去年4月創世到宅團隊至軍任家指導蓮花照護技巧，同年11月，創世屏東院安排軍任入住安養院，讓蓮花能工作有收入養家。
蓮花因為思念先生，每個星期的休假，從屏東枋寮鄉搭公車轉火車到創世屏東院與軍任聊天，為他做關節運動，軍任無法以言語回覆，但眼神的交流、十指的緊扣，常讓創世的社工看了好感動。
今天的舞會，創世特地為軍任穿上西裝，蓮花說，除了結婚當天，她就沒有再看過軍任穿西裝，去年他們才租地說要一起種芒果，沒想到會發生意外，這是他倆跳的第1支舞，她深信軍任會為了實現與她的承諾甦醒。
創世屏東院院長林艾樺說，屏東很多像蓮花這樣一肩扛起一家之計的植物人家屬，創世感謝社會大眾一起關懷清寒植物人，屏東因資源匱乏，盼各界加入關懷的行列，幫助植物人家庭度過難關。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。