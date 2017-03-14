銀聯卡境外出擊 逾2千萬商店可刷卡

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中國銀聯今天表示，中國大陸境外可使用銀聯卡支付的商家數量，突破2000萬家，接受銀聯卡的自動櫃員機（ATM）超過130萬台，而這些商家及ATM分布在全球160個國家和地區。

中新社報導，目前中國大陸境外可用銀聯卡的網路商家，也超過1000萬家。

報導指出，近3年來，銀聯卡以每年新增近300萬商家的速度拓展，目前在港澳地區及蒙古國、古巴、阿拉伯聯合大公國等國已全面受理銀聯卡。在東北亞、東南亞，受理銀聯卡的商戶比重70%。

至於歐美，在美國有80%以上的商家能刷銀聯卡消費；在歐洲可接受銀行卡的商家中，半數接受銀聯卡。

此外，中國大陸境外受理銀聯卡的商家種類趨於多元，包括免稅店、購物中心、飯店及特色美食、休閒娛樂、公共交通等領域。像在日本，90%的連鎖便利商店接受銀聯卡支付。1060314

(中央社)