中市交通局招募交通技術及土木工程公務人力

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因應交通發展人力所需，台中市政府交通局自14日起至20日徵求技佐、技士至主管層級課長共9名公務人員職缺，以交通技術、土木工程職系為主，歡迎各界菁英踴躍應徵，號召中彰投苗地區子弟返鄉就業，為家鄉貢獻心力。

交通局表示，市府積極推動多項交通建設，整合發展台中Mr. B&B政策，以軌道為主軸，整合捷運（Metro）、鐵路（Rail）、公車（Bus）、自行車（Bike）為複合式大眾運輸系統，以建構人本、安全與綠色的交通系統。

其中，捷運綠線場站工程持續進行中，預計明年底試運轉、109年正式通車；捷運藍線日前已獲交通部核定，市府將爭取儘快動工；環狀鐵路線「大台中山手線」也積極爭取中央同意，並規劃與捷運系統結合，打造台中軌道運輸路網；而市區公車路網也持續擴大中，搭配八大轉運中心建置、停車場新建等建設，全力提升台中市的大眾運輸人口。

交通局表示，市府即將在2018舉行世界花博，2019東亞青運等大型活動，相關交通規劃皆具有時代意義與挑戰性，鼓勵有更多生力軍加入交通局團隊，參與交通規劃及營運工作。

(中時)