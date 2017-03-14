中市交通局招募交通技術及土木工程公務人力
因應交通發展人力所需，台中市政府交通局自14日起至20日徵求技佐、技士至主管層級課長共9名公務人員職缺，以交通技術、土木工程職系為主，歡迎各界菁英踴躍應徵，號召中彰投苗地區子弟返鄉就業，為家鄉貢獻心力。
交通局表示，市府積極推動多項交通建設，整合發展台中Mr. B&B政策，以軌道為主軸，整合捷運（Metro）、鐵路（Rail）、公車（Bus）、自行車（Bike）為複合式大眾運輸系統，以建構人本、安全與綠色的交通系統。
其中，捷運綠線場站工程持續進行中，預計明年底試運轉、109年正式通車；捷運藍線日前已獲交通部核定，市府將爭取儘快動工；環狀鐵路線「大台中山手線」也積極爭取中央同意，並規劃與捷運系統結合，打造台中軌道運輸路網；而市區公車路網也持續擴大中，搭配八大轉運中心建置、停車場新建等建設，全力提升台中市的大眾運輸人口。
交通局表示，市府即將在2018舉行世界花博，2019東亞青運等大型活動，相關交通規劃皆具有時代意義與挑戰性，鼓勵有更多生力軍加入交通局團隊，參與交通規劃及營運工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。