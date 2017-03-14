參加全國舞蹈比賽 台東多校傳佳績

知本國小在國小B團體乙組民俗舞，獲得特優。（台東縣政府提供）

台東縣各級學校前往南投縣參加105學年度全國學生舞蹈比賽傳佳績，知本國小及台東高商分別在國小團體乙組民俗舞、高中職團隊乙組民俗舞都以超過90分的高分獲得特優，金峰鄉介達國小則在國小團體丙組民俗舞以89.70分奪得全國第1。

縣府教育處表示，自3月11日起在南投縣立文化中心演藝廳辦理的105學年度全國學生舞蹈比賽，台東縣有多所各級學校前往出賽。

比賽結果，知本國小在國小B團體乙組民俗舞，由高雅玟老師及部落婦女指導，以「rekerekepan.伴」舞碼，拿下90.36高分，獲得特優成績；台東高商原舞社在林蕙瑛老師的編舞下，以「網」舞碼獲得90.70高分，評定特優。

另外，金峰鄉介達國小則在國小團體丙組民俗舞以「榮耀祖靈」獲得89.70分優等，奪得全國第1。

其他則有都蘭國中在國中團體丙組民俗舞「祈雨賜豐年」、高中職團體丙組公東高工「花.環」、高中職團體丙組公東高工「花.環」、國小團體乙組古典舞馬蘭國小「仙荷碧綠仙童樂」、國中團體丙組古典舞新生國中「伎樂飛天」等均獲優等。

(中時)