網購「假包」牟暴利 9累犯涉詐欺
保二刑大偵二隊去年7月間查獲31歲林姓女子利用7期豪宅交易仿冒精品包後，持續擴大偵辦，昨日查出48歲主嫌李姓女子及共犯9人，並起出愛馬仕、CHANEL、LV、GUCCI、CELINE、DIOR等仿冒商品共150件，估計至少詐欺上百人、獲利400多萬元，訊後依《商標法》及詐欺等罪嫌移送。
「像詐欺集團！」隊長張世傑表示，李姓主嫌供稱，販賣貨源皆由網路購得，利用網路交易平台、臉書、LINE張貼精品照片推銷，誆稱「平行輸入」、「國外代購」、「outlet」並附有偽造的購買憑證欺瞞消費者，售價較於真品7至8折，讓被害人信以為真買到真貨。
張世傑指出，被查獲的仿冒精品乍看之下幾可亂真，但仿冒品皮革摸起來觸感相當粗糙、五金配件質感差、無分量感，車縫線歪七扭八、字體印刷模糊，因此有被害人察覺有異拿到專賣店鑑定，才知道買到「假包」。
警方調查，林女去年共涉嫌「假包案」達6件；利用營造高級氛圍承租豪宅、高鐵站、二手精品專賣店門口與被害人面交，被警方查緝後，仍不知悔改，持續賣偽品才被警方「盯上」，讓整個集團曝光，也揪出主嫌。
(中時)
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