板橋假日電影院 多部好片上映

新北市板橋區公所舉辦的「板橋假日電影院」，於3月至7月周六晚間7點推出6部好片，包括獲得第53屆金馬獎最佳男配角的台灣愛情片、適合親子共賞的親子奇幻片及親子動畫片等。

各場次的放映時間、地點及片名分別為:3月18日在和平公園活動中心放映「吹夢巨人」，4月15日在五權公園活動中心放映「六弄咖啡館」，5月13日在溪洲公園活動中心放映「歡迎光臨哲學咖啡館」，6月3日在板橋區公所放映「披薩的滋味」，6月17日在板橋區公所放映「為愛而生」，7月8日在板橋區公所放映「海底總動員2」，活動免費入場，詳情可查詢板橋區公所全球資訊網查詢

或電洽（02）29686911轉502。

(中時)