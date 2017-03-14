屏科大印尼文化節 學生體驗異國風情
屏東科技大學現有700多名來自42國的國際學生，其中印尼學生有51名，為了讓台灣及其他國家學生更認識印尼文化，學校舉辦印尼文化節活動，學生穿著傳統服飾走秀，現場也安排印尼傳統美食及遊戲，充滿濃濃印尼風。
文化節由印尼蘇門答臘亞齊省的傳統舞蹈Saman表演、傳統樂器Angklung演奏開幕，接著是印尼傳統服飾時尚走秀，特別安排由其他國家及台灣同學擔任模特兒，體驗穿著印尼傳統服飾的感覺，不少學生都是初體驗，直呼有趣。
活動現場也準備許多傳統印尼美食Kroket炸肉餅、Lemper糯米飯、Risoles炸素春捲、Batagor魚板豆腐佐花生醬、Nasi campur椰漿飯、Cendol珍多冰等，讓同學品嘗，並舉辦傳統Bakiak踏木板遊戲。生物科技系的印尼華僑葉偉鑫說，在台灣能看見印尼文化，非常開心。
屏科大國際學院院長梁智創說，屏科大有來自42國的學生，其中印尼、泰國、越南3國的學生數最多。學校過去也曾舉辦過南美、泰國、越南等國的文化節，開拓學生的國際視予。校長戴昌賢說，學校希望打造友善多語種學習環境，也讓國際學生能迅速融入台灣的求學生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。