屏科大印尼文化節，學生體驗異國風情

屏科大舉辦印尼文化節，學生穿著傳統印尼服飾走秀。（潘建志攝）

屏科大舉辦印尼文化節，現場舉辦傳統Bakiak踏木板遊戲讓台灣學生體驗。（潘建志攝）

屏科大舉辦印尼文化節，印尼學生表演傳統舞蹈。（潘建志攝）

屏東科技大學現有700多名來自42國的國際學生，其中印尼學生有51名，為了讓台灣及其他國家學生更認識印尼文化，學校舉辦印尼文化節活動，學生穿著傳統服飾走秀，現場也安排印尼傳統美食及遊戲，充滿濃濃印尼風。

文化節由印尼蘇門答臘亞齊省的傳統舞蹈Saman表演、傳統樂器Angklung演奏開幕，接著是印尼傳統服飾時尚走秀，特別安排由其他國家及台灣同學擔任模特兒，體驗穿著印尼傳統服飾的感覺，不少學生都是初體驗，直呼有趣。

活動現場也準備許多傳統印尼美食Kroket炸肉餅、Lemper糯米飯、Risoles炸素春捲、Batagor魚板豆腐佐花生醬、Nasi campur椰漿飯、Cendol珍多冰等，讓同學品嘗，並舉辦傳統Bakiak踏木板遊戲。生物科技系的印尼華僑葉偉鑫說，在台灣能看見印尼文化，非常開心。

屏科大國際學院院長梁智創說，屏科大有來自42國的學生，其中印尼、泰國、越南3國的學生數最多。學校過去也曾舉辦過南美、泰國、越南等國的文化節，開拓學生的國際視予。校長戴昌賢說，學校希望打造友善多語種學習環境，也讓國際學生能迅速融入台灣的求學生活。

(中時)