違規迴轉遭警攔檢 查獲通緝及毒品案

彭男遭警方逮捕移送。(楊漢聲翻攝)

一名40歲遭新北地檢通緝的彭姓男子，日前跑路到花蓮投靠朋友，他與友人駕車到玉里鎮時，發現前方有輛警車，他竟然做賊心虛馬上掉頭違規迴轉，突兀的舉動引起警方注意，立即通報線上支援警力到場，並於彭男身上起出毒品及吸食器，當場依現行犯逮捕送辦。

玉里警察分局卓溪分駐所長洪任宏表示，日前於臺九線289公里處看見一輛自小客車雙黃線違規迴轉，隨即攔下該車盤查身分，發現副駕駛座彭姓乘客已因毒品案遭新北地檢通緝在案，即通報線上支援警力到場，並於男子身上起出2級毒品安非他命1小包及吸食器等證物。

警方調查，當時攔查該違規駕駛時，發現副駕駛座彭姓男子神情異常緊張，即感到不對勁，彭男因擔心自己通緝身分曝光，於是謊報弟弟身分證號碼，所長驚覺有問題於是通報警力支援，該男眼見逃不過警網，只能乖乖配合主動拿出吸食器及1小包2級毒品安非他命，訊後警方依通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌將其移送地檢署偵辦。

為嘉勉同仁積極認真的執勤態度，玉里警分局長鍾德勳特偕同警友會主任蔡榮興及顧問等人前往分局頒發破案茶給辛勞有功人員，以具體行動表示對破案人員之肯定，並鼓勵同仁再接再厲，全力做好維護治安工作。

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(中時)