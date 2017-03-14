一例一休 金門縣：尊重中央法令

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南投縣長林明溱反對一例一休，金門縣政府表示，一例一休是中央政策，縣府依據地方制度法，不得逾越中央法令及權限。金門縣長陳福海說，遵照中央法令做。

一例一休政策上路，爭議不斷。林明溱表示，走訪基層聽到許多反對聲音，他率先反映問題，要讓中央政府了解，政策嚴重傷害民間，希望政府重視，趕快檢討，否則造成勞方、資方與消費者三輸。

金門縣政府表示，勞動基準法是屬法律位階，一例一休為中央政策，縣府依據地方制度法不得逾越中央法令及權限。

縣府表示，勞動基準法修正後，有關「一例一休」的規定，自105年12月23日生效實施。以縣府立場來看，法令全國一體適用，不然對勞工不公平。

縣府曾在105年12月26日聘請國巨律師事務所朱瑞陽律師授課，參加對象為府內暨所屬機關專任、兼任人事人員及科長級人員，共約150人次參加。

課程中，除從修法的沿革開始深入探討外，也就可能爭議案件處理情形分析說明，有些問題如休息日及例假日工資如何計算，以及如何勞雇協議等問題，都有詳細的說明；而且部分法令勞動部已經發解釋令解決，至於沒休的特休假折算工資發放時間、工資明細註記方式等，勞動部會規定在施行細則內。1060314

(中央社)