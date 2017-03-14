陳副總統：台日命運共同體

副總統陳建仁（前右）14日接見「中華民國留日東京華僑總會回國致敬團」，副總統說，台灣與日本就像是命運共同體；長期以來，旅居日本僑團扮演凝聚友我力量的角色，一直是協助推動台日兩國間實質友好關係發展的中流砥柱。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 106年3月14日

副總統陳建仁今天說，台灣與日本就像是命運共同體；長期以來，旅居日本僑團扮演凝聚友我力量的角色，一直是協助推動台日兩國間實質友好關係發展的中流砥柱。

陳副總統今天下午接見「中華民國留日東京華僑總會回國致敬團」，訪賓一行由致敬團團長蘇成宗陪同，僑務委員會副委員長田秋堇也在座；副總統期盼，訪賓能在海外繼續支持政府，並深化台日各項交流。

他說，台灣與日本地理位置相近，兩國無論是從地緣政治、或從歷史角度來看，雙方在實質交流與人民往來都非常緊密，就像是命運共同體；長期以來，旅居日本僑團扮演凝聚友我力量的角色，一直是協助推動台日兩國間實質友好關係發展的中流砥柱。

副總統表示，台日兩國在經貿、觀光與文化等領域的交流更是頻繁。以產業方面來說，台灣有完整的高科技供應鏈以及工業技術人才，而日本則有先進研發及品牌行銷能量，雙方如能密切連結，必能發展出更具競爭力的產品。

他認為，在經貿方面，台日兩國企業在海外都有許多據點，雙方如果可以彼此分享資源，深入東協與南亞等國市場，必能使兩國互蒙其利。

副總統說，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，也是海外旅遊的首選，去年台日兩國人民互訪突破600萬人次，再次創下歷史新高。其中，日本來台人數將近190萬人次，期盼訪賓與政府共同努力，今年可以有更多的日本遊客來台觀光，親自體驗台灣的美好。1060314

(中央社)