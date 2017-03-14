侯怡君動念借精生子 感動父親大力支持
藝人侯怡君在新戲「媽媽不見了」演出無結婚生子打算的女強人，戲外卻有凍卵借精生子規劃，父親支持她想法，表示「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，讓她滿是感動。
侯怡君主演導演鄭文堂原創電視電影「媽媽不見了」，該戲將年老父母長照及女性自覺議題搬上螢光幕，描述一名職場「勝女」，卻是家人眼中的「大齡剩女」，無法與家人、男友好好溝通，因母親突然離家，被迫回去照顧生病的父親，生活一夕間大亂。
侯怡君近年工作重心放在主持，看到該戲腳本，驚覺角色彷彿自己的寫照。戲中她因全力拼事業不打算結婚養孩，老被父母叨念，戲外爸爸卻很支持她凍卵借精的生子規劃，她曾試探父母意見，沒想到爸爸說，「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，還幫忙說服覺得不妥的媽媽，讓侯怡君聽了滿是感動。
她在該戲首次與演員楊貴媚、莊凱勛合作，首次與演員蔡振南演父女，也是首次拍導演鄭文堂的戲，侯怡君表示，每個人大有來頭，她感到壓力，雖說角色不難揣摩，每場戲卻戰戰兢兢。最後殺青，聽到導演一句，「怡君表現很好，超乎想像」，她有如打了一劑強心針，感謝導演的肯定。
莊凱勛演出侯怡君男友，開拍第一幕就是車內親密吻戲，兩人一鏡到底絲毫不尷尬，他讚侯怡君兼具男子氣概與女性柔美，笑說彼此在戲裡像福爾摩斯與華生，當侯怡君急得四處找媽媽，他協助她抽絲剝繭理出頭緒。他去年新婚，忙於該戲與拍攝國片，心心念念暑假要帶老婆出國散心。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。