侯怡君動念借精生子 感動父親大力支持

藝人侯怡君（左）在新戲「媽媽不見了」演出無結婚生子打算的女強人，戲外卻有凍卵借精生子規劃，父親支持她想法，表示「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，讓她滿是感動。（民視提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年3月14日

藝人侯怡君在新戲「媽媽不見了」演出無結婚生子打算的女強人，戲外卻有凍卵借精生子規劃，父親支持她想法，表示「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，讓她滿是感動。

侯怡君主演導演鄭文堂原創電視電影「媽媽不見了」，該戲將年老父母長照及女性自覺議題搬上螢光幕，描述一名職場「勝女」，卻是家人眼中的「大齡剩女」，無法與家人、男友好好溝通，因母親突然離家，被迫回去照顧生病的父親，生活一夕間大亂。

侯怡君近年工作重心放在主持，看到該戲腳本，驚覺角色彷彿自己的寫照。戲中她因全力拼事業不打算結婚養孩，老被父母叨念，戲外爸爸卻很支持她凍卵借精的生子規劃，她曾試探父母意見，沒想到爸爸說，「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，還幫忙說服覺得不妥的媽媽，讓侯怡君聽了滿是感動。

她在該戲首次與演員楊貴媚、莊凱勛合作，首次與演員蔡振南演父女，也是首次拍導演鄭文堂的戲，侯怡君表示，每個人大有來頭，她感到壓力，雖說角色不難揣摩，每場戲卻戰戰兢兢。最後殺青，聽到導演一句，「怡君表現很好，超乎想像」，她有如打了一劑強心針，感謝導演的肯定。

莊凱勛演出侯怡君男友，開拍第一幕就是車內親密吻戲，兩人一鏡到底絲毫不尷尬，他讚侯怡君兼具男子氣概與女性柔美，笑說彼此在戲裡像福爾摩斯與華生，當侯怡君急得四處找媽媽，他協助她抽絲剝繭理出頭緒。他去年新婚，忙於該戲與拍攝國片，心心念念暑假要帶老婆出國散心。1060314

(中央社)