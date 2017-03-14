視障女跌落軌道無礙 北捷正常營運

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台北捷運公司今天指出，下午5時51分一名23歲女性視障乘客跌落台電大樓站軌道，已於5時52分由站長攙扶上月台無礙，全線恢復正常營運。

北捷指出，下午5時51分獲報，一名23歲視障女子跌落台電大樓站往松山方向軌道，當下立刻斷電並通知110、119及捷運警察到場處置。

5時52分，站長將這名女子攙扶上月台，全線恢復營運。1060314

(中央社)