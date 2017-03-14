英郵輪釀禍 撞毀四王群島原始珊瑚礁

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研究人員及官員今天表示，一艘英國郵輪撞上印尼偏遠一角四王群島（Raja Ampat）的原始珊瑚礁，造成大範圍損害。

法新社及紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，位於印尼東部的四王群島，是全球最具生物多樣性的海洋棲息地之一。

4200噸的英國郵輪卡莉多麗號（Caledonian Sky）本月稍早在賞鳥行中，在退潮時撞上四王群島數百個小島之一卡利島（Kri）周遭的珊瑚礁。

這艘搭載102名遊客、79名組員的郵輪擱淺在礁岩上，動用拖船拖離後才持續航程。

巴布亞大學（University of Papua）海洋研究人員塔比拉圖（Ricardo Tapilatu）帶領團隊評估衝擊，他表示，這起事件損毀估計達1萬3500平方公尺的珊瑚礁，可能得花上1620萬美元才得以復原。1060314

(中央社)