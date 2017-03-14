劉雨柔將嫁格鬥家男友：愈快登記愈好

劉雨柔與男友黃育仁即將步入婚姻。（取自劉雨柔IG）

劉雨柔今出席活動。（林俐瑄攝）

劉雨柔與男友甜蜜穿情侶裝。（取自劉雨柔臉書）

劉雨柔14日出席體育用品展，談到格鬥選手男友黃育仁，她滿臉幸福喜悅，認了「快要」成為黃太太。小倆口計畫在台灣、馬來西亞、普吉島，三地各辦一次婚禮，「婚禮日期還沒定，登記的話，就希望愈快愈好。」她去年底時生了一場病，黃育仁不離不棄，擱下手邊的事全心照顧她，讓她相當感動「以前從來沒遇過這樣對我的人」，過年前便點頭答應嫁了。

兩人交往未滿一年，因為個性價值觀契合，相處上也從沒吵過架，加上他懂得跟長輩相處，獲得劉家人認可，她說：「我爸爸平常很嚴肅的，他可以跟我爸聊好久好久，我爸爸很喜歡他。」男友在過年前向她下跪求婚，稱「每一輩子都要跟妳在一起」，讓她飆淚答應。雖然還沒有買鑽戒，但男友為她訂作戒指，上面刻有兩人故事的圖案，格外有意義。

劉雨柔笑稱，找到她心中渴望的簡單幸福，情人節也沒有特別過，「我們比較務實，平凡過日子就好，過節太浪費錢了。」兩人現在也共創事業，租借東區格鬥拳擊教室一起教課。她也說到陪男友出賽的心情，「出發前一定會想著，他很帥、在場上很風光的樣子。但是實際上，對方一定會出拳，我在場邊看著他在籠子裡被勒脖子、被打，心情真的會很煎熬。」

(中時)