消合社1.79億盈餘誰來追繳？故宮要北市府處理

根據媒體報導，故宮員工消費合作社雖已解散，但過去違法分配給社員的1億7900餘萬元盈餘，至今仍未追回。立法院決議要求故宮積極將這筆錢追討回來，但有立委透露，故宮最新回覆給立法院的報告，說故宮不是消合社的主管機關，無論是公法還是私法，都沒有追訴或是請求權。故宮說，台北市政府才是主管機關，故宮將洽約台北市政府會商此事。

對此，故宮回應表示，新政府上任後，就進行處理90至97年間員工消費合作社盈餘追繳事宜，故宮為重新梳理全案的法律關係，分別於105年8月及11月委託二家法律事務所研提兩份法律意見，其結論為：「消合社之主管機關為台北市政府，貴院依法對消合社並無監督管理之權限；故宮博物院並非消合社之主管機關，故無公法上之追訴權責；亦無私法上之請求權。」

依據合作社法第2-1條：「合作社之主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府。」另依據「合作社業務提供非社員使用辦法」第8條：「合作社解散後，由非社員使用業務收益所提列之公積金及公益金，優先捐贈『合作事業發展基金』」。是以，除台北市政府外，「合作事業發展基金」之主管機關內政部，均可以其有即受確認判決之法律上利益，代位向法院提起訴訟，以追繳合作社盈餘分配。

為解決本案，故宮表示除了106年2月18日與臺北市政府會談處理方式外，並在徵詢「合作事業發展基金」主管機關內政部意見後，於106年3月2日函請內政部邀集臺北市政府社會局等單位召開會議討論。基於政府機關一體原則，故宮將積極處理並配合提供資料，與相關單位一同釐清討論本案之適法處置，依法行政。

(中時)