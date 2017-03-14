南開科大與投縣工商團體交流 深化產學合作

▲南開科技大學與南投縣工商團體舉辦廠商交流，深化產學合作，圖為參與的成員。（楊樹煌攝）

▲南開科技大學校長孫台平在會中講授「政府補助計畫提案成功關鍵因素」。（楊樹煌攝）

南開科技大學與南投縣工商投資發展策進會等，今(14)日共同舉辦「政府補助資源說明暨廠商交流會」，百餘位產業界人士參與，該場南投地區難得一見產官學界交流盛會，不但提供廠商交流互動平台，並提供政府相關補助資源訊息；南開校長孫台平也應邀講授政府補助計畫撰寫的關鍵因素與要領，期創造南開教師與廠商產學合作機會，並落實政府對協助在地產業發展的美意。

南開科大校長孫台平在致詞時特別強調，南開科大為中部技職體系的卓越大學，具有大學社會責任讓其在地實踐的使命及協助地方產業振興責任。該校基於主動服務的產學政策，這幾年來對協助南投地區傳統產業及新創企業，進行新產品技術研發、管理方法改善、創造企業利潤與提升競爭力，已獲業者普遍肯定，如申請工業局產業園區轉型再造計畫等。

孫校長並指出，尤其該校這幾年在協助業界爭取相關補助計畫的執行上，已累積了不少經驗，也有相當不錯成果，為南投縣中小企業爭取到超過千萬元的補助款。孫校長更以其深厚專精的實務經驗提供與會廠商，該如何有效利用政府計畫資源與創新技術等，達到促進地方產業轉型升級。

今在會中，南投縣工策會總幹事許麗珍除感謝學校對在地產業熱忱協助，並特別介紹南投縣中小企業榮譽指導員協進會及南投縣跨業經營交流協會長期積極參與南投縣各項中小企業的各項措施及擔任政府與中小企業的橋樑的貢獻。

許總幹事並指出，未來南投縣榮協會會長余仕文及南投縣跨交會會長吳家驄兩位傑出企業家，將與南開科大通力合作，透過舉辦各類研討與人才培訓課程、推動產學研互動合作、辦理績優企業機構參訪觀摩；並安排產官學座談會及引進各類輔導資源等各項活動；使南開科大成為地方上中小企業服務網路的重要成員與中小企業的成長夥伴。

(中時)