機車騎士卡貨車下 幸僅擦傷

機車騎士卡在貨車下，所幸僅受到輕傷。(黃力勉翻攝)

台東市正氣北路今天中午發生一起車禍，一輛要左轉的小貨車與迎面而來的機車發生事故，機車騎士被卡在貨車下動彈不得，附近民眾動用千斤頂、吊車撐起車輛，將機車騎士救出，所幸騎士僅受到輕傷並無大礙。

騎士卡在貨車下動彈不得，附近的修車廠立即搬出千斤頂撐高貨車，趕來救援的拖吊車也立即以吊車吊起貨車，一旁的民眾趕緊將騎士救出，所幸機車騎士被救出後僅受到擦傷並無大礙，事故發生原因則待警方進一步釐清。

(中時)