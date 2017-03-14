口蹄疫疫情好轉 台、澎、馬5月可獲OIE認證

台灣豬肉礙於豬瘟及口蹄疫無法向國際出口，但防檢局今日公布好消息，包括台灣本島、澎湖、馬祖可望於5月獲得世界動物組織認證，從疫區轉為「施打疫苗非疫區」，明年7月也會開始停打疫苗，努力爭取成為「不打疫苗非疫區」，降低出口障礙。

世界動物衛生組織（OIE）對口蹄疫疫情分為3類，有出現案例的屬於「口蹄疫疫區」，但開始施打口蹄疫疫苗後，2年內未有發生案例，可申請為「施打疫苗非疫區」，停止施打疫苗（拔針）後1年內都無案例，可申請成為「不打疫苗非疫區」。

我國OIE常任代表、防檢局副局長施泰華指出，我國在1997年爆發口蹄疫疫情，2003一度好轉成為施打疫苗非疫國，但2009年再度出現疫情，又變回疫區。最後一例口蹄疫疫情出現在2013年5月，至2015年滿2年未新增案例後就開始向OIE爭取，盼能將台、澎、馬從疫區轉為施打疫苗非疫區。由於金門曾在2015年5月及6月各確診1例口蹄疫案例，所以目前尚不符合申請條件。

施泰華表示，OIE近期正式通知，此案已通過審查，後續依程序會送請各會員國評論，假如會員國有疑問，我方會再解答，若無意外，台、澎、馬可望於今年5月OIE第85屆年會正式獲得認定為施打疫苗口蹄疫非疫區，並獲頒證書。

施泰華表示，爭取過程中由於金門牛肉有輸往台灣本島，且牛隻也曾發生口蹄疫疫情，所以OIE一度對於運輸的管制有疑慮，駁回我方申請，但經過我方解說，並強調金門牛肉輸台有嚴格檢驗，才獲得OIE肯定，今年9月也會開始爭取讓金門成為施打疫苗非疫區。

施泰華指出，台、澎、馬預計2018年7月停止施打疫苗，目標2019年7月向OIE爭取成為不打疫苗非疫區，也會努力檢測環境中的豬瘟病毒，全力降低我國豬肉出口的障礙。

(中時)