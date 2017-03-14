醫師：微整人口年輕化 4成不到35歲
不少國人喜歡「修修臉」，讓自己看起來更漂亮、更年輕。根據統計，我國初次微整型年紀在35歲以前者，約佔所有微整型人口近4成。皮膚科醫師表示，不同於歐美人天生的立體輪廓，多數微整型國人，都訴求五官和立體度的調整，故醫病之間的溝通也格外重要。
統計顯示，肉毒桿菌和玻尿酸療程，位居國內微整型前二熱門療程。開業皮膚科醫師彭賢禮指出，歐美人因五官較深邃、立體，微整型目的多在「對抗老化」，故施行的時間也較年長；亞洲人則因體質問題，使得許多人年紀輕輕便有微整型需求。
彭賢禮說，她曾收治過18歲和20歲的女性，因為有個大眼袋，儘管睡再飽，仍都顯得無神，「這在歐美鮮少發生」。他進一步補充，民眾常會不滿外表看起來很兇、很累，但當要指出覺得「哪裡要加強」，卻無法準確指出，故事情務必要和醫師充分溝通，取得共識再進行療程。
知名整型外科醫師Mauricio de Maio表示，他總會用「變年輕」、「更有吸引力」、「比較瘦」、「更柔和」、「不兇」、「不鬆弛」、「不累」、「不哀傷」等8項情緒特質，讓患者挑選自己最想改變的情緒；他解釋，很多人都對臉部細紋不滿意，卻忽略自己希望透過臉部、傳達給外界什麼樣的精神與情緒。
Mauricio de Maio進一步強調，人的外表受到「基因」和「環境因子」影響，除了靠微整型「修修臉」，也必須減少紫外線、吸菸、酗酒、非法藥物等環境暴露。
(中時)
關鍵字：微整型
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