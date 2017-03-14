新北市立圖書館 《在33個夢想的地方打卡》新書分享

由張雪芳及沈中元合著的旅行勵志影音有聲書《在33個夢想的地方打卡-用旅行驅動人生夢想》，本月19日將於新北市立圖書館總館舉辦新書發表分享會。

新北市圖表示，這本書以國家為單位，寫了33個旅行的視野，並錄旁白、配音樂，編輯照片；製作一個3分鐘的旅行影音記錄，上傳至YOUTUBE分享給世界。再以訪問過的名人，以追求夢想的故事作主軸寫了33個「夢想進行曲」單元，33個「夢想筆記本」單元，配上33首夢想進行曲的歌譜，並將每個國家的影音條碼附在單元上，是國內第1本數位匯流的影音有聲書。

(中時)