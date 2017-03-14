大馬巫師王作法 祈求速送返金正男遺體
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡機場遭毒殺身亡，自稱「巫師王」的大馬男子依布拉欣馬金現身中央醫院太平間外施法，祈求盡快把金正男遺體送回北韓。
馬來西亞媒體「星洲網」報導，著名巫師依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）昨天傍晚抵達吉隆坡中央醫院太平間外，當場施法祈禱，作法過程中也配合媒體要求錄影並拍照。
這名自稱「巫師王」的依布拉欣馬金先拿出兩根棍子，凝望遠處，再轉圈蹲下祈禱，口中不時唸唸有詞，整個作法過程約5到10分鐘結束。
報導指出，依布拉欣馬金前陣子也曾到海邊作法，他利用兩根木棍當望遠鏡，兩顆椰子和5根竹子當砲彈，聲稱能夠保護國土，作法最後還把當成砲彈的椰子擲進海中，激起浪花。
新加坡新傳媒8頻道新聞說，這名馬來西亞的「巫師王」再搞新動作，單槍匹馬到中央醫院太平間外，為金正男作法，祈求盡快把金正男遺體送回北韓。
金正男遭毒殺身亡案，大馬警方仍追緝在逃犯罪嫌疑人。1060314
(中央社)
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